Андерсон: «Оттава» должна использовать оставшиеся матчи как строительные блоки

Голкипер клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Крэйг Андерсон поделился мнением о потере шансов на плей-офф.



«Мы выбыли из борьбы давно, это просто математика. Поэтому мы и провели тренерскую перестановку. Мы не росли как коллектив, а сейчас, мне кажется, начинаем. Думаю, что это происходит в последних четырёх-пяти матчах.



Мы должны использовать предстоящие матчи как строительные блоки следующего года, а некоторые ребята, возможно, уже сейчас ведут борьбу за место в составе. Если ты приходишь на работу и делаешь, что должен, то продолжаешь учиться. Это даёт надежду тебе, а команда видит, что ты и дальше способен развиваться и быть игроком, на которого можно рассчитывать в будущем. Вот ради чего мы сейчас играем», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.