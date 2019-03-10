Диц: «Барыс» порой играл очень плохо, допускал нелепые ошибки

Защитник астанинского «Барыса» Даррен Диц поделился впечатлениями от победы в серии с «Торпедо» (4-3).



«Прямо сейчас мне сложно выразить эмоции и собрать нужные мысли в кучу. Серия получилась тяжелой, напряжённой, что делает эту победу такой особенной. Стоит отдать должное «Торпедо», они бились до последнего. Знаете, мы думали, что после двух побед в Астане серия будет лёгкой и закончится быстро. Но они преподнесли нам очень хороший и ценный урок, который будет нам всем полезен и сейчас, и на будущее. А теперь хочется поблагодарить каждого парня в этой раздевалке, они сражались с первой и до последней секунды. Прямо сейчас мы отдали на льду всё, чтобы победить, поэтому я невероятно счастлив, что мы добились этой цели на нашем пути.



Старались не думать лишнего, чтобы не перегореть. Мы не делали ничего необычного, просто верили в себя, в нашу победу. Большое спасибо болельщикам на трибунах, они стали нашим мощным шестым полевым игроком. Наши фанаты – большая и важная часть сегодняшней победы.



Мы не сдавались, несмотря ни на что. Это самое важное для команды в плей-офф, когда она всё же находит путь к своей цели. Да, не всегда мы шли хорошо, порой даже очень плохо, допуская нелепые ошибки, но важно, что мы всё это миновали, пережили, не сдались, продолжали гнуть свою линию и пришли к победе», — цитирует Дица официальный сайт КХЛ.

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