«Твиттер» НХЛ: кто наберёт больше очков, Кучеров или «Тампа-Бэй»?

Официальный «твиттер» Национальной хоккейной лиги пошутил о результативности клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» и его нападающего Никиты Кучерова.



«Кто финиширует с большим количеством очков, Никита Кучеров (110) или «Тампа-Бэй» (108)? Гонка продолжается», — написано в «твиттере» НХЛ.

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».



Напомним, российский нападающий стал первым игроком Национальной хоккейной лиги за девять лет, набравшим 110 баллов за сезон. До него в последний раз это удавалось Хенрику Седину из «Ванкувер Кэнакс» в сезоне-2009/10 – 112 (29+83) очков в 82 матчах.



Клуб «Тампа-Бэй» первым в текущем регулярном чемпионате обеспечил себе участие в плей-офф, в активе клуба 108 очков после 69 матчей.