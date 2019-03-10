Кадирова: будем серьёзно настраиваться на финал Универсиады с Канадой

Нападающий женской студенческой сборной Фануза Кадирова поделилась эмоциями от победы над СКА (10:0) в полуфинале Универсиады.



«Мы уже встречались с американками на групповом этапе, поэтому знали, что это за соперник. Тем не менее, несмотря на то что в предыдущем матче мы тоже одержали крупную победу, сегодня вышли собранные с желанием доказывать, что мы сильнее. Голы не считаем, просто так получилось, что в обоих матчах победили американок с одинаковым счётом – 10:1. Довольна ли собственными действиями сегодня? Недовольна. Обычно говорят: если хоккеист после матча доволен собой, то можно заканчивать с хоккеем.



В финале будем играть против сборной Канады. Это самый неудобный соперник на турнире, жёсткая боевая команда. Но мы собираемся давать слабину, я уверена, что выйдем и завтра всё докажем на льду», — цитирует Кадирову официальный сайт ФХР.

Универсиада: женская сборная России разгромила США со счётом 10:0 в полуфинале