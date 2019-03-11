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Передача Дадонова помогла «Флориде» разгромить «Детройт»

Передача Дадонова помогла «Флориде» разгромить «Детройт»
Хоккей / НХЛ

«Флорида Пантерз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась с разгромным счётом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) в пользу хозяев. «Ред Уингз» потерпели десятое поражение в последних 11 матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Александр Барков (1+1), Джонатан Юбердо (1+1), Кейт Яндл (0+2) и Маккензи Уигар (0+2). Единственную шайбу в составе «Детройта» забросил Томас Ванек.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 50 секунд, нанёс три броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2019, понедельник. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
6 : 1
2:0, 1:1, 3:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Браун (Брауэр, Писик) – 06:42 (5x5), 2:0 – Макгинн (Экблад, Боргстрём) – 09:22 (5x4), 3:0 – Ватрано (Экблад, Хоффман) – 28:26 (5x5), 3:1 – Ванек (Нильсен) – 32:24 (5x4), 4:1 – Юбердо (Дадонов, Барков) – 41:26 (5x4), 5:1 – Хант (Шихан, Уигар) – 42:51 (5x5), 6:1 – Барков (Юбердо, Уигар) – 47:44 (5x5)
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