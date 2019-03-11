Передача Дадонова помогла «Флориде» разгромить «Детройт»

«Флорида Пантерз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась с разгромным счётом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) в пользу хозяев. «Ред Уингз» потерпели десятое поражение в последних 11 матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Александр Барков (1+1), Джонатан Юбердо (1+1), Кейт Яндл (0+2) и Маккензи Уигар (0+2). Единственную шайбу в составе «Детройта» забросил Томас Ванек.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 50 секунд, нанёс три броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».