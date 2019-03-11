Нападающий «Филадельфии» Ворачек дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек дисквалифицирован на два матча за атаку игрока, не владеющего шайбой, информирует официальный сайт НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В третьем периоде матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» Ворачек не по правилам атаковал защитника Джонни Бойчака, за что был наказан большим и дисциплинарным до конца игры штрафом.

По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчёта его среднегодовой зарплаты Ворачек потеряет чуть больше $ 88 тыс. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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