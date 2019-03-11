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«Питтсбург» прервал серию «Бостона» из шести побед, у Малкина «-1»

«Питтсбург» прервал серию «Бостона» из шести побед, у Малкина «-1»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 4:2. Гости впервые уступили за семь встреч.

В первом периоде хозяева провели две результативные атаки, отличились Ник Бьюгстад и Джаред Макканн. В начале второго игрового отрезка Давид Крейчи отыграл одну шайбу, но Джейк Гюнцель восстановил разрыв в два гола. За 61 секунду до конца основного времени забил защитник «Бостона» Джон Мур. Точку в матче поставил Макканн, поразивший пустые ворота и оформивший дубль.

На счету российского форварда «пингвинов» Евгения Малкина показатель полезности «-1», 2 минуты штарфа, 3 броска в створ и 38% выигранных вбрасываний за 18.24 на льду (4.34 – в большинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2019, понедельник. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 2
2:0, 1:1, 1:1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Бьюгстад (Хёрнквист, Симон) – 01:33 (5x5), 2:0 – Макканн (Блюгерс) – 13:54 (4x5), 2:1 – Крейчи (Хайнен, Маршан) – 24:32 (5x4), 3:1 – Гюнцель (Кросби, Петтерссон) – 36:32 (5x4), 3:2 – Мур (Койл, Хайнен) – 58:59 (6x5), 4:2 – Макканн (Гюнцель) – 59:39 (en)
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