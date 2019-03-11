«Питтсбург» прервал серию «Бостона» из шести побед, у Малкина «-1»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 4:2. Гости впервые уступили за семь встреч.

В первом периоде хозяева провели две результативные атаки, отличились Ник Бьюгстад и Джаред Макканн. В начале второго игрового отрезка Давид Крейчи отыграл одну шайбу, но Джейк Гюнцель восстановил разрыв в два гола. За 61 секунду до конца основного времени забил защитник «Бостона» Джон Мур. Точку в матче поставил Макканн, поразивший пустые ворота и оформивший дубль.

На счету российского форварда «пингвинов» Евгения Малкина показатель полезности «-1», 2 минуты штарфа, 3 броска в створ и 38% выигранных вбрасываний за 18.24 на льду (4.34 – в большинстве).