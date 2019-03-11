Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко пропустит 10 дней из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба «блюзменов». Форвард получил повреждение в игре с «Лос-Анджелес Кингз». «Сент-Луис» тогда одержал победу со счётом 4:0, а Тарасенко забросил шайбу и отдал голевой пас. Предполагается, что Владимир пропустит пять встреч.

Тарасенко занимает первое место в команде среди снайперов (28 голов) и второе по очкам (58) после Райана O'Райлли (66). Всего в лиге форвард провёл 487 матчей, в которых набрал 408 баллов – 206 голов и 202 результативные передачи. Также на его счету показатель полезности «+74» и 145 минут штрафа.

«Сент-Луис» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 79 очков.