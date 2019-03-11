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«Калгари» обыграл «Вегас» благодаря хет-трику М. Ткачука

«Калгари» обыграл «Вегас» благодаря хет-трику М. Ткачука
Хоккей / НХЛ

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» — 6:3.

Главным героем встречи стал форвард «огоньков» Мэттью Ткачук, оформивший хет-трик. Дубль в активе Микаэля Баклунда, ещё одна заброшенная шайба на счету Эндрю Манджапане. Михаэль Фролик сделал четыре результативные передачи. У «Вегаса» отличились Брэндон Пирри, Райлли Смит и Марк Стоун. Ткачук – первая звезда матча, Баклунд – вторая, Фролик – третья.

Российский форвард гостей Валентин Зыков участия в матче не принимал.

«Калгари» прервал серию из четырёх поражений и вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 91 очко. «Вегас» (81) уступил впервые за семь матчей. «Золотые рыцари» — пятые.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2019, понедельник. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
6 : 3
3:1, 1:2, 2:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Манджапане (Хэтэуэй, Хэмоник) – 02:40 (5x5), 2:0 – Баклунд (Фролик, Ткачук) – 07:37 (5x5), 2:1 – Пирри (Так, Икин) – 14:40 (5x5), 3:1 – Ткачук (Фролик, Джордано) – 18:58 (5x5), 3:2 – Смит (Карлссон, Теодор) – 20:21 (5x5), 3:3 – Стоун (Штястны, Пасиоретти) – 21:20 (5x5), 4:3 – Баклунд (Андерссон, Чарник) – 39:38 (5x4), 5:3 – Ткачук (Баклунд, Фролик) – 55:43 (5x5), 6:3 – Ткачук (Фролик) – 57:28 (en)
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