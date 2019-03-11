«Калгари» обыграл «Вегас» благодаря хет-трику М. Ткачука

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» — 6:3.

Главным героем встречи стал форвард «огоньков» Мэттью Ткачук, оформивший хет-трик. Дубль в активе Микаэля Баклунда, ещё одна заброшенная шайба на счету Эндрю Манджапане. Михаэль Фролик сделал четыре результативные передачи. У «Вегаса» отличились Брэндон Пирри, Райлли Смит и Марк Стоун. Ткачук – первая звезда матча, Баклунд – вторая, Фролик – третья.

Российский форвард гостей Валентин Зыков участия в матче не принимал.

«Калгари» прервал серию из четырёх поражений и вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 91 очко. «Вегас» (81) уступил впервые за семь матчей. «Золотые рыцари» — пятые.