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«Лос-Анджелес» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Анахайм»

«Лос-Анджелес» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» — 3:2.

Особо результативным вышел стартовый период, который гости выиграли со счётом 3:1. В составе «королей» отличились Дастин Браун, Кайл Клиффорд и Карл Грундстрём. У «уток» заброшенной шайбой отметился Даниэль Спронг. На 53-й минуте Якоб Сильверберг сократил разрыв до минимума, но сравнять счёт «Анхайм» так и не смог.

На счету российского нападающего гостей Ильи Ковальчука три броска в створ за 13.19 на льду (3.40 – в большинстве).

«Лос-Анджелес» прервал серию из трёх поражений, но остался на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции с 58 очками. «Анахайм» (63) — предпоследний.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2019, понедельник. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2 : 3
1:3, 0:0, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Браун (Форборт, Даути) – 06:22 (5x5), 1:1 – Спронг (Гецлаф) – 07:27 (5x5), 1:2 – Клиффорд (Льюис, Ладю) – 10:37 (5x5), 1:3 – Грундстрём (Кемпе, Тоффоли) – 16:25 (5x5), 2:3 – Сильверберг – 52:16 (5x5)
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