«Лос-Анджелес» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Анахайм»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» — 3:2.

Особо результативным вышел стартовый период, который гости выиграли со счётом 3:1. В составе «королей» отличились Дастин Браун, Кайл Клиффорд и Карл Грундстрём. У «уток» заброшенной шайбой отметился Даниэль Спронг. На 53-й минуте Якоб Сильверберг сократил разрыв до минимума, но сравнять счёт «Анхайм» так и не смог.

На счету российского нападающего гостей Ильи Ковальчука три броска в створ за 13.19 на льду (3.40 – в большинстве).

«Лос-Анджелес» прервал серию из трёх поражений, но остался на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции с 58 очками. «Анахайм» (63) — предпоследний.