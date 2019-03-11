Форвард «Питтсбурга» Маккан забил эффектный гол в меньшинстве

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 4:2. Гости впервые уступили за семь встреч.



В первом периоде при счёте 1:0 в пользу «пингвинов» Джаред Маккан в меньшинстве убежал один на один с вратарём «медведей» Ярославом Галаком и не оставил ему никаких шансов. Форвард эффектно переиграл голкипера и упрочил преимущество хозяев.

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В первом периоде хозяева провели две результативные атаки, отличились Ник Бьюгстад и Джаред Макканн. В начале второго игрового отрезка Давид Крейчи отыграл одну шайбу, но Джейк Гюнцель восстановил разрыв в два гола. За 61 секунду до конца основного времени забил защитник «Бостона» Джон Мур. Точку в матче поставил Макканн, поразивший пустые ворота и оформивший дубль.