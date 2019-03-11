Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Масс старт. Свободный стиль
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Бостон» прервал 19-матчевую серию с набранными очками

«Бостон» прервал 19-матчевую серию с набранными очками
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 4:2. Гости впервые уступили за семь встреч.

«Медведи» прервали серию из шести побед. Помимо этого, «Бостон» потерпел первое поражение в основное время с 20 января 2019 года. До матча с «Питтсбургом» подопечные Брюса Кэссиди набирали очки в 19 играх подряд. Рекорд клуба был установлен в сезоне-1940/41 – 23 матча подряд с набранными очками (22.12.1940-23.02.1941).

В первом периоде хозяева провели две результативные атаки, отличились Ник Бьюгстад и Джаред Макканн. В начале второго игрового отрезка Давид Крейчи отыграл одну шайбу, но Джейк Гюнцель восстановил разрыв в два гола. За 61 секунду до конца основного времени забил защитник «Бостона» Джон Мур. Точку в матче поставил Макканн, поразивший пустые ворота и оформивший дубль.

Серия «Бостона» с набранными очками стала лучшей в истории клуба за 76 лет
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент