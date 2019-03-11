«Бостон» прервал 19-матчевую серию с набранными очками

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 4:2. Гости впервые уступили за семь встреч.



«Медведи» прервали серию из шести побед. Помимо этого, «Бостон» потерпел первое поражение в основное время с 20 января 2019 года. До матча с «Питтсбургом» подопечные Брюса Кэссиди набирали очки в 19 играх подряд. Рекорд клуба был установлен в сезоне-1940/41 – 23 матча подряд с набранными очками (22.12.1940-23.02.1941).

В первом периоде хозяева провели две результативные атаки, отличились Ник Бьюгстад и Джаред Макканн. В начале второго игрового отрезка Давид Крейчи отыграл одну шайбу, но Джейк Гюнцель восстановил разрыв в два гола. За 61 секунду до конца основного времени забил защитник «Бостона» Джон Мур. Точку в матче поставил Макканн, поразивший пустые ворота и оформивший дубль.