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Бывший игрок НХЛ Хуселиус получил серьёзные ожоги, пытаясь разжечь камин

Бывший игрок НХЛ Хуселиус получил серьёзные ожоги, пытаясь разжечь камин
Хоккей / НХЛ

40-летний шведский нападающий Кристиан Хуселиус, отыгравший в НХЛ более 600 матчей, получил серьёзные травмы в собственном доме в результате несчастного случая.

Происшествие случилось в субботу, 9 марта, в Стокгольме: Хуселиус неудачно попытался разжечь камин при помощи керосина, который взорвался и нанёс спортсмену серьёзные ожоги. В настоящее время он находится в больнице в отделении интенсивной терапии. Издание Aftonbladet отмечает, что угрозы жизни Хуселиуса нет, но объём повреждённых тканей значительный.

Кристиан Хуселиус завершил карьеру хоккеиста в сезоне-2012/13. В НХЛ он выступал за «Флориду Пантерз», «Калгари Флэймз» и «Коламбус Блю Джекетс», а в сборной Швеции стал трёхкратным бронзовым призёром чемпионата мира.

Источник: Aftonbladet Сообщить об ошибке
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