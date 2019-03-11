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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.

Первой звездой признан нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук, записавший на свой счёт три результативных броска и одну голевую передачу в игре с «Вегас Голден Найтс» (6:3).

Второй звездой стал голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Феникс Копли. В матче с «Виннипег Джетс» (3:1) он отразил 33 броска из 34 и помог команде одержать седьмую победу подряд.

Замкнул тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джаред Маккан. В игре с «Бостон Брюинз» (4:2) он отметился двумя заброшенными шайбами, включая гол в меньшинстве. «Пингвины» прервали 19-матчевую серию «Бостона» с набранными очками.

Форвард «Питтсбурга» Маккан забил эффектный гол в меньшинстве
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