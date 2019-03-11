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Седьмой номер драфта-2018 Куинн Хьюз подписал контракт новичка с «Ванкувером»

Седьмой номер драфта-2018 Куинн Хьюз подписал контракт новичка с «Ванкувером»
Хоккей / НХЛ

Защитник Куинн Хьюз подписал трёхлетний контракт новичка с «Ванкувер Кэнакс», информирует официальный сайт канадского клуба.

19-летний хоккеист был выбран «Кэнакс» на драфте-2018 под общим 7-м номером. В этом сезоне он провёл 33 игры в студенческой команде университета Мичигана и отметился пятью заброшенными шайбами и 28 голевыми передачами. В прошлом сезоне он набрал 29 (5+24) очков в 37 играх.

Защитник принимал участие в двух последних молодёжных чемпионатах мира. В 2019 году он помог сборной США завоевать серебряные медали. В полуфинале турнира «звёздно-полосатые» обыграли сборную России со счётом 2:1, а в финале проиграли сверстникам из Финляндии.

Брат Куинна Джек является одним из фаворитов драфта-2019.

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