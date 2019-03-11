Стал известен состав мужской студенческой сборной России на полуфинальный матч Всемирной зимней универсиады со сборной Канады. Игра состоится сегодня, 11 марта, начало — в 12:00 мск.
Никита Богданов (Никита Серебряков)
Вадим Кудако – Никита Камалов, Владислав Мисников — Богдан Якимов — Игорь Руденков (К);
Андрей Чуркин — Михаил Тихонов (А), Максим Джиошвили — Данила Квартальнов — Иван Ларичев;
Павел Медведев — Александр Сорокин (А), Дмитрий Колготин — Александр Шаров — Денис Орлович-Грудков;
Евгений Воронков — Иван Крылов, Максим Мальцев — Вячеслав Шевченко.
На групповом этапе команда Владислава Хромых обыграла Словакию (2:1 ОТ), Японию (10:1), США (3:2), Венгрию (8:0) и Чехию (6:3). Во втором полуфинале сборная Казахстана встретится со словаками.
Объявлен состав сборной России на полуфинальный матч Универсиады с Канадой