Объявлен состав сборной России на полуфинальный матч Универсиады с Канадой

Стал известен состав мужской студенческой сборной России на полуфинальный матч Всемирной зимней универсиады со сборной Канады. Игра состоится сегодня, 11 марта, начало — в 12:00 мск.



Никита Богданов (Никита Серебряков)

Вадим Кудако – Никита Камалов, Владислав Мисников — Богдан Якимов — Игорь Руденков (К);

Андрей Чуркин — Михаил Тихонов (А), Максим Джиошвили — Данила Квартальнов — Иван Ларичев;

Павел Медведев — Александр Сорокин (А), Дмитрий Колготин — Александр Шаров — Денис Орлович-Грудков;

Евгений Воронков — Иван Крылов, Максим Мальцев — Вячеслав Шевченко.



На групповом этапе команда Владислава Хромых обыграла Словакию (2:1 ОТ), Японию (10:1), США (3:2), Венгрию (8:0) и Чехию (6:3). Во втором полуфинале сборная Казахстана встретится со словаками.

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