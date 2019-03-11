Белов: от сезона осталась недосказанность, «Витязю» хотелось большего

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги окончившегося для команды сезона. Подмосковный клуб вышел в первый раунд плей-офф, где проиграл ЦСКА со счётом 0-4.

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«Осталась недосказанность, хотелось большего. Возможность занять лучшую позицию была, но случилась очень обидная игра с «Адмиралом», в которой можно было решить задачу. Можно было место другое занять. Концовка испортила настроение. За последнюю игру с «Автомобилистом» перед болельщиками хотелось бы извиниться. Очень сложной получилась концовка. Проиграли матч с Сочи, который был нашим, не смогли там взять два очка. «Магнитка», ЦСКА и «Локомотив», с которыми у нас была серия, играли боевыми составами, с ними было тяжело. «Витязь» в целом по сезону заслужил плей-офф, мы набрали на одно очко больше, чем рижское «Динамо». У них была намного легче концовка. Тот же «Слован», с которым они играли, утерял мотивацию. Но им в последнем матче попался ЦСКА, и они проиграли.

Попадание «Витязя» в плей-офф справедливо. Все игры были сложные, Саша Сёмин выбыл из-за травмы, из-за этого многое нарушилось. Аалтонен перестал забивать, это ничем не объяснимо. Концовка испортила настроение, ситуация могла повернуться так, что мы могли не попасть в восьмёрку.

В серии с ЦСКА команда выглядела достойно, несмотря на счёт, который был в Москве. В тех играх вратари сыграли не лучшие матчи. Но мы выглядели достойно», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.