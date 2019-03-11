Назаров: Бучневич — в майке США, Панарин про интернет — это настораживает

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением о комментарии форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина по поводу изоляции российского интернета и поступке форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича (проиграл спор и вышел на тренировку в майке сборной США).

«Я прекрасно знаком и с Павлом Бучневичем, который играл у меня в «Северстали», и с Артемием Панариным, которого тренировал в «Витязе». Это отличные ребята и талантливые хоккеисты, но их поведение в Северной Америке меня как тренера немного настораживает.

Бучневич зачем-то тренировался в майке сборной США. Я понимаю, что он проиграл спор, условия спора нужно выполнять. Но зачем ты споришь на подобные вещи? Тогда и голым можно потренироваться. На мой взгляд, лучше проиграть определённую сумму, поспорить на эти деньги. Но игроку сборной России не нужно надевать на себя американский свитер. Считаю, что Павел перегнул палку.

Удивился и выступлению Панарина. Видимо, он подумал, что в России вообще собираются отключать интернет. Спешу успокоить, до этого точно не дойдёт. Я тоже являюсь активным пользователем Интернета, но понимаю, что в определённых, самых экстренных случаях нужно обезопасить наших граждан от внешней угрозы и влияния. Знаете, даже если порносайты заблокируют, будем, как в 90-х, листать журналы с красивыми женщинами. Придётся переходить с интернета на бумагу», — сказал Назаров «Чемпионату».

Панарин — об изоляции рунета: как можно настолько бояться собственных граждан?