Прямая видеотрансляция полуфинального матча Россия — Канада на Универсиаде

Сборная России встретится с командой Канады в полуфинальном матче Всемирной зимней универсиады, которая проходит в Красноярске.

Посмотреть трансляцию игры можно на «Чемпионате».

Состав сборной России:

Никита Богданов (Никита Серебряков)

Вадим Кудако – Никита Камалов, Владислав Мисников — Богдан Якимов — Игорь Руденков (К);

Андрей Чуркин — Михаил Тихонов (А), Максим Джиошвили — Данила Квартальнов — Иван Ларичев;

Павел Медведев — Александр Сорокин (А), Дмитрий Колготин — Александр Шаров — Денис Орлович-Грудков;

Евгений Воронков — Иван Крылов, Максим Мальцев — Вячеслав Шевченко.