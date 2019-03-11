Прямая видеотрансляция полуфинального матча Россия — Канада на Универсиаде

Сборная России встретится с командой Канады в полуфинальном матче Всемирной зимней универсиады, которая проходит в Красноярске.
Посмотреть трансляцию игры можно на «Чемпионате».
Состав сборной России:
Никита Богданов (Никита Серебряков)
Вадим Кудако – Никита Камалов, Владислав Мисников — Богдан Якимов — Игорь Руденков (К);
Андрей Чуркин — Михаил Тихонов (А), Максим Джиошвили — Данила Квартальнов — Иван Ларичев;
Павел Медведев — Александр Сорокин (А), Дмитрий Колготин — Александр Шаров — Денис Орлович-Грудков;
Евгений Воронков — Иван Крылов, Максим Мальцев — Вячеслав Шевченко.