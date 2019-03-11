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Универсиада-2019. Россия — Канада. Хоккей с шайбой. Полуфинал
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Прямая видеотрансляция полуфинального матча Россия — Канада на Универсиаде

Прямая видеотрансляция полуфинального матча Россия — Канада на Универсиаде
Хоккей / Прочие

Сборная России встретится с командой Канады в полуфинальном матче Всемирной зимней универсиады, которая проходит в Красноярске.

Посмотреть трансляцию игры можно на «Чемпионате».

Состав сборной России:

Никита Богданов (Никита Серебряков)
Вадим Кудако – Никита Камалов, Владислав Мисников — Богдан Якимов — Игорь Руденков (К);
Андрей Чуркин — Михаил Тихонов (А), Максим Джиошвили — Данила Квартальнов — Иван Ларичев;
Павел Медведев — Александр Сорокин (А), Дмитрий Колготин — Александр Шаров — Денис Орлович-Грудков;
Евгений Воронков — Иван Крылов, Максим Мальцев — Вячеслав Шевченко.

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