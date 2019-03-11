Форвард СКА Кетов приступил к ледовым тренировкам в жёлтой бесконтактной майке

Нападающий СКА Евгений Кетов приступил к ледовым тренировкам, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Хоккеист не выходил на лёд в официальных матчах с конца января из-за травмы. Кетов занимался в жёлтой бесконтактной майке. В нынешнем сезоне он провёл 46 матчей в регулярном чемпионате, забросив одну шайбу и сделав шесть голевых передач при показателе полезности «+4» и 18 минутах штрафного времени. В среднем за игру Кетов проводит на льду по 13 минут 40 секунд.



СКА в первом раунде плей-офф КХЛ обыграл «Спартак» со счётом 4-2. По ходу серии подопечные Ильи Воробьёва проигрывали со счётом 0-2. Во втором раунде «армейцы» встретятся с «Локомотивом», первый матч серии состоится 13 марта в Санкт-Петербурге.

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