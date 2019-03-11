Варицкий: по старой системе «Витязь» попал бы в ПО задолго до конца сезона

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий заявил, что если бы в КХЛ осталась трёхочковая система подсчёта набранных баллов, то его команда решила бы задачу по попаданию в плей-офф задолго до конца регулярного чемпионата.

«Если бы в этом сезоне была трёхочковая система, то мы бы ещё задолго до конца регулярного чемпионата решили свою задачу. Очень много у нас было побед в основное время. В то же время у Риги было много матчей в овертаймах. Плотность таблицы, как хотела лига, не поменялась. Может быть, стало чуть-чуть поинтереснее, но по большому счёту ничего не изменилось. Возможно, «Сибирь» при трёхочковой системе отвалилась бы ещё до Нового года и не сопротивлялась бы до последних матчей. Появилась интрига, но на расстановку команд в конференциях это нововведение не повлияло», — приводит слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

По итогам регулярного чемпионата—2018/19 «Витязь» занял восьмое место в Западной конференции с 63 очками. Подмосковная команда смогла гарантировать себе место в плей-офф лишь в последней игре регулярки.