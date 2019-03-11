Голкипер СКА Магнус Хелльберг начнёт серию с «Локомотивом»

СКА определился с вратарём на первый полуфинальный матч Западной конференции с ярославским «Локомотивом». Об этом сообщил главный тренер «армейцев» Илья Воробьёв.



«Серию с «Локомотивом» начнёт Хелльберг», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В этом плей-офф шведский вратарь провёл четыре игры, одержав три победы. Он отражает 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,44. В регулярном чемпионате на счету Хелльберга 8 шат-аутов в 34 играх.

Первый матч серии состоится 13 марта в Санкт-Петербурге. Вторую полуфинальную пару на Западе составили два московских клуба — ЦСКА и «Динамо». В первом раунде СКА переиграл московский «Спартак» со счётом 4-2, а «железнодорожники» победили с таким же счётом хоккеистов «Сочи».

Невероятно, но факт: в серии против СКА «Локомотиву» могут помочь… судьи! Питеру очень тяжело играть против сдерживающей обороны со сдерживающими фолами.