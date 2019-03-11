Подъяпольский: «Авангард» классно действовал, было приятно с ним играть

Голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский оценил свою игру в нынешнем сезоне и поделился мнением о серии первого раунда плей-офф с «Авангардом» (0-4).



«До сих пор точно не пойму, как и что. Сезон в целом для себя я оцениваю положительно. Я провёл много матчей, самое главное — за «Ак Барс», за топовый клуб. А в плей-офф все всё видели — мы проиграли, будем выигрывать в следующий раз. Но с каждой игрой в плей-офф я чувствовал себя увереннее — понимаю, что буду расти в таких играх, поэтому рад опыту.



У «Авангарда» просто североамериканский стиль, тренер такой. Защитники хорошо видят момент, когда меня закрывают, понимают, когда бросать, а когда не стоит — на дурака они тоже не щёлкали. Вообще, соперник классно действовал, было приятно с ними играть — хорошая команда, удачи им.



«Авангард» создавал хороший трафик перед воротами. Сейчас в КХЛ много команд, которые больше разыгрывают шайбу, так не закрывают. А они в этом плане неплохо играют на пятаке, все лезут под ворота», — приводит слова Подъяпольского официальный сайт казанского клуба.

КХЛ может быть очень крутой лигой. И не надо будет кивать в сторону Америки Мы увидели лучший старт плей-офф за последние годы, но пока это лишь исключение из правил.