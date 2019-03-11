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Подъяпольский: «Авангард» классно действовал, было приятно с ним играть

Подъяпольский: «Авангард» классно действовал, было приятно с ним играть
Хоккей / КХЛ

Голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский оценил свою игру в нынешнем сезоне и поделился мнением о серии первого раунда плей-офф с «Авангардом» (0-4).

«До сих пор точно не пойму, как и что. Сезон в целом для себя я оцениваю положительно. Я провёл много матчей, самое главное — за «Ак Барс», за топовый клуб. А в плей-офф все всё видели — мы проиграли, будем выигрывать в следующий раз. Но с каждой игрой в плей-офф я чувствовал себя увереннее — понимаю, что буду расти в таких играх, поэтому рад опыту.

У «Авангарда» просто североамериканский стиль, тренер такой. Защитники хорошо видят момент, когда меня закрывают, понимают, когда бросать, а когда не стоит — на дурака они тоже не щёлкали. Вообще, соперник классно действовал, было приятно с ними играть — хорошая команда, удачи им.

«Авангард» создавал хороший трафик перед воротами. Сейчас в КХЛ много команд, которые больше разыгрывают шайбу, так не закрывают. А они в этом плане неплохо играют на пятаке, все лезут под ворота», — приводит слова Подъяпольского официальный сайт казанского клуба.

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Мы увидели лучший старт плей-офф за последние годы, но пока это лишь исключение из правил.
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