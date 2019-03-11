Пашков: «Динамо» сможет дать бой ЦСКА, нужно ровное судейство и настрой

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о серии второго раунда плей-офф КХЛ между ЦСКА и московским «Динамо».

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«В этой паре фаворитом, конечно, является ЦСКА. «Армейцы» не дали возможностей усомниться в своих возможностях и в регулярном чемпионате, и в серии с «Витязем» — в отличие от других пар — здесь всё прошло однозначно. У ЦСКА ровный состав, два хороших вратаря. ЦСКА — это команда без слабых мест.



Что касается «Динамо», то и во второй половине регулярки, и в серии с «Йокеритом» команда продемонстрировала стабильную игру. Довольно жёсткий соперник их не сбил, они поддержали свой уровень. Шансы у динамовцев есть. Вопрос в том, как сыграют Шипачёв и Кагарлицкий, от которых во многом зависит результативность команды. У «Динамо» невысокая результативность, поддерживающие звенья имеют недостатки. Кроме того, есть некоторые слабости в обороне. Но в тактическом плане команда очень организованна, и при предельной мобилизации, настрое, а также ровном судействе у них есть шансы составить конкуренцию. Судейство, кстати, в плей-офф хромает на обе ноги. «Динамо» будет бороться до последней возможности.



Будет ли превалировать оборонительный хоккей в этой серии? Я не думаю, что будет в чистом виде закрытый хоккей. Аккуратное, осторожное начало — может быть. Это же естественно, потому что команды понимают цену ошибки и недисциплинированности. Оборонительного хоккея не будет, верх возьмёт стремление атаковать и азарт. Тем более что серия проводится в Москве. Уверен, команды будут атаковать, а не просто стремиться поймать соперника на ошибке», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.