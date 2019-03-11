С. Калинин — об игре в ЦСКА: делаю то, о чём просят и что требуется команде

Нападающий ЦСКА Сергей Калинин поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо».

«Большая пауза, но провели её с пользой. Тренировались, работали над компонентами, которых не хватило в прошлой серии. Счёт серии с «Витязем» не отражает содержания игры. Были моменты, которые мы не очень здорово выполняли. Первые три игры были нестабильные, мы не контролировали игру в некоторых моментах, что доставило нам некоторые неприятности.

В ЦСКА у меня всё хорошо. Я делаю то, о чём меня просят и что требуется команде. У нас каждый старается делать то, что он может и умеет делать. Я всю жизнь играю и в центре, и с краю. Тренерам так удобнее, когда есть такой игрок.

Некоторые игры других серий удавалось смотреть, но в основном узнавал счёт. Видел одну игру «Авангарда» с «Ак Барсом», Омск выглядел намного свежее и быстрее. Но у нас своя игра, своя система. Стараемся не обращать внимания на других.

У «Динамо» всегда была хорошая команда. Они всегда идут в лидерах, хорошо и организованно играют. Думаю, что нас ждёт очень хорошая серия. Ключ к успеху – играть в свой хоккей, не подстраиваться под соперника. Работать, стараться, выполнять тренерское задание», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.