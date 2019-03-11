Сборная России уверенно обыграла Канаду в полуфинале Универсиады в Красноярске

Мужская студенческая сборная России вышла в финал Всемирной зимней Универсиады, которая проходит в Красноярске. В полуфинале подопечные Владислава Хромых обыграли Канаду со счётом 5:1.



Хозяева забросили две шайбы в ходе первого игрового отрезка. Сначала Денис Орлович-Грудков реализовал большинство, а затем Александр Сорокин поразил ворота канадцев на последней секунде периода. Во второй двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Александра Шарова гости ответили точным броском Мэттью Лемэя. В заключительном игровом отрезке Орлович-Грудков и Сорокин оформили по дублю.



Во втором полуфинале сборная Казахстана встретится с командой Словакии. На групповом этапе Россия обыграла Словакию (2:1 ОТ), Японию (10:1), США (3:2), Венгрию (8:0) и Чехию (6:3).