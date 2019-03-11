Кузнецов: цель по очкам? Мне важно, чтобы своё очко целое было

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов остроумно ответил на вопрос, есть ли у него цель относительно количества набранных очков.



«Мне важно, чтобы своё очко целое было. В хорошем смысле слова. Да какие тут могут быть загадки? Кому-то дано быть бомбардиром. А мне вот не дано забивать голы. Я особо на это никогда не настраивался. Да, приятно, когда ты забиваешь или отдаешь. Но самое главное — когда команда побеждает. Тогда, в принципе, без разницы, сколько очков ты имеешь», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».



Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в ближайшее время достигнет рубежа в 1200 набранных очков, а форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин близок к достижению отметки в 1000 результативных баллов.

Овечкин — о 1200 очках в НХЛ: было бы круто, немногим это удаётся