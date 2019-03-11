КХЛ установила рекорд посещаемости для серий первого раунда плей-офф

Континентальная хоккейная лиги установила новый рекорд посещаемости для первого раунда плей-офф.
Посещаемость клубов КХЛ в сезоне-2018/19
Средняя посещаемость первого раунда плей-офф сезона-2018/19 составила 8255 зрителей и стала рекордной для серий первого раунда. Предыдущее лучшее достижение было зафиксировано в плей-офф сезона-2016/17 — 8050 зрителей.
По итогам первого раунда плей-офф были сформированы полуфинальные пары конференции.
Пары полуфинала Восточной конференции:
«Автомобилист» (1) — «Салават Юлаев» (6);
«Барыс» (2) — «Авангард» (4).
Матчи пройдут 14, 16, 18, 20 и, если потребуется, 22, 24 и 26 марта.
Пары полуфинала Западной конференции:
ЦСКА (1) — «Динамо» Москва (5);
СКА (2) — «Локомотив» (3).
Матчи состоятся 13, 15, 17, 19 и, если потребуется, 21, 23 и 25 марта.