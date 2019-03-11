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КХЛ установила рекорд посещаемости для серий первого раунда плей-офф

КХЛ установила рекорд посещаемости для серий первого раунда плей-офф
Хоккей / КХЛ

Континентальная хоккейная лиги установила новый рекорд посещаемости для первого раунда плей-офф.

Посещаемость клубов КХЛ в сезоне-2018/19

Средняя посещаемость первого раунда плей-офф сезона-2018/19 составила 8255 зрителей и стала рекордной для серий первого раунда. Предыдущее лучшее достижение было зафиксировано в плей-офф сезона-2016/17 — 8050 зрителей.

По итогам первого раунда плей-офф были сформированы полуфинальные пары конференции.

Пары полуфинала Восточной конференции:

«Автомобилист» (1) — «Салават Юлаев» (6);
«Барыс» (2) — «Авангард» (4).

Матчи пройдут 14, 16, 18, 20 и, если потребуется, 22, 24 и 26 марта.

Пары полуфинала Западной конференции:

ЦСКА (1) — «Динамо» Москва (5);
СКА (2) — «Локомотив» (3).

Матчи состоятся 13, 15, 17, 19 и, если потребуется, 21, 23 и 25 марта.

КХЛ может быть очень крутой лигой. И не надо будет кивать в сторону Америки
Мы увидели лучший старт плей-офф за последние годы, но пока это лишь исключение из правил.
Самый огонь. Чем запомнился первый раунд плей-офф КХЛ
Признайтесь, вы не думали, что будет так жарко.
Источник: KHL Media Team Сообщить об ошибке
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