Голубовский: Барри Браст — серьёзный голкипер, он очень помог «Торпедо»

Генеральный директор «Торпедо» Ян Голубовский оценил игру голкипера Барри Браста, который пополнил состав нижегородцев по ходу сезона

«По составу сейчас будем решать. Если говорить о легионерах, то нам все интересны, все ребята внесли свой вклад в итоговый результат. Были какие-то моменты адаптации, но в целом все провели сезон на хорошем уровне. У Галузина заканчивается контракт? Мы постараемся сохранить Владимира в «Торпедо». Из наших молодых хоккеистов не хочется кого-то выделять, перечислять по именам. Все за этот сезон прибавили в развитии, все молодцы.

Барри Браст нам очень помог. Когда Станислав Галимов выбыл до конца сезона, мы начали искать ему замену, но на рынке уже не было свободных топовых вратарей с российским паспортом. Барри был свободен, и своей игрой за «Торпедо» он доказал, что является серьёзным голкипером», — сказал Голубовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.