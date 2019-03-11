Кожевников: у Воробьёва в СКА хаос, «Локомотив» — фаворит этой серии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о полуфинале Западной конференции СКА — «Локомотив».

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«Локомотив» для СКА – вообще неудобный соперник. Если СКА будет выглядеть так же, как со «Спартаком», вариантов выиграть у них будет мало. «Локомотив» на ходу, там знают, как против СКА играл «Спартак». У «армейцев» свежести нет, взаимопонимания вообще никакого. Можно только надеяться на вратарей. А «Локомотив» — хорошая, сплочённая, молодая команда.

Воробьёв выразил надежду, что мастерство будет иметь преимущество над механическим хоккеем? А у него вообще хаос! Мастерство индивидуальное у них есть, а в команде не видно взаимодействия, что должен ставить тренер. Если в команде 5-6 олимпийских чемпионов, а забивают только гладиаторы, иностранцы… Посмотрим, но если физически СКА не внесёт какие-то поправки, ему будет тяжело обыграть «Локомотив». У ярославцев шансов больше, я бы даже сказал, что они фавориты. «Локомотив» возьмёт свежестью, наглостью, задором. И там есть мастера, которые могут решать.

Где СКА набрал ход в серии со «Спартаком»? Если команда набирает ход, она должна «Спартак» без шести ведущих игроков обыгрывать не 2:1, не в овертайме. Я не видел, что они набрали ход», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.