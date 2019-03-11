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Регин: ЦСКА — фаворит Кубка Гагарина

Регин: ЦСКА — фаворит Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Йокерита» Петер Регин оценил игру команды в серии первого раунда плей-офф с московским «Динамо» (2-4).

«Мы хорошо играли с «Динамо», контролировали всю серию, за исключением первого периода шестого матча. У соперника хорошие игроки, и они забили больше голов, поэтому прошли дальше. Оба голкипера «Динамо» сыграли хорошо.

Не думаю, что у нас психологические проблемы. Просто у «Йокерита» каждый сезон новый состав, не было такого, чтобы мы могли сыграться и действовать на автомате. Очевидно, команда может прогрессировать как команда. Надо лучше играть в регулярке и выходить на пике формы в плей-офф. Что касается дальнейших игр, то мой фаворит — ЦСКА», — приводят слова Регина «Известия».

КХЛ может быть очень крутой лигой. И не надо будет кивать в сторону Америки
Мы увидели лучший старт плей-офф за последние годы, но пока это лишь исключение из правил.
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