Регин: ЦСКА — фаворит Кубка Гагарина

Нападающий «Йокерита» Петер Регин оценил игру команды в серии первого раунда плей-офф с московским «Динамо» (2-4).
«Мы хорошо играли с «Динамо», контролировали всю серию, за исключением первого периода шестого матча. У соперника хорошие игроки, и они забили больше голов, поэтому прошли дальше. Оба голкипера «Динамо» сыграли хорошо.
Не думаю, что у нас психологические проблемы. Просто у «Йокерита» каждый сезон новый состав, не было такого, чтобы мы могли сыграться и действовать на автомате. Очевидно, команда может прогрессировать как команда. Надо лучше играть в регулярке и выходить на пике формы в плей-офф. Что касается дальнейших игр, то мой фаворит — ЦСКА», — приводят слова Регина «Известия».
КХЛ может быть очень крутой лигой. И не надо будет кивать в сторону Америки
Мы увидели лучший старт плей-офф за последние годы, но пока это лишь исключение из правил.