Женская сборная России по хоккею одолела Канаду в финале Универсиады

Женская сборная России в финале хоккейного турнира на Универсиаде в Красноярске оказалась сильнее команды Канады, встреча завершилась со счётом 2:0.



Игра получилась упорной и не слишком результативной: за первые два периода команды не сумели забросить ни одной шайбы. Счёт был открыт только на 49-й минуте, когда Лиана Ганеева реализовала большинство российской сборной, удачно сыграв на пятаке. Точку поставила Алевтина Штарёва попаданием в пустые ворота на последней минуте.



В пяти матчах группового этапа сборная России одержала победы с общим счётом – 45:3. Были обыграны команды Швейцарии (10:0), Китая (13:0), Японии (8:1), США (10:0) и Канады (4:2). В полуфинале россиянки победили сборную США (10:0).



Сборная России сегодня, 11 марта, играла в следующем составе:



Морозова (Меркушева);

Пирогова — Шибанова, Кадирова — Тимофеева — Павлова;

Ганеева — Проворова, Штарёва — Дергачёва — Шохина;

Николаева — Чистякова, Дюпина — Братищева — Кулишова;

Вольф — Баталова, Добродеева — Старовойтова — Фаляхова.