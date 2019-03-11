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Универсиада-2019. Россия — Канада. Женщины. Хоккей с шайбой
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Женская сборная России по хоккею одолела Канаду в финале Универсиады

Женская сборная России по хоккею одолела Канаду в финале Универсиады
Хоккей / Прочие

Женская сборная России в финале хоккейного турнира на Универсиаде в Красноярске оказалась сильнее команды Канады, встреча завершилась со счётом 2:0.

Игра получилась упорной и не слишком результативной: за первые два периода команды не сумели забросить ни одной шайбы. Счёт был открыт только на 49-й минуте, когда Лиана Ганеева реализовала большинство российской сборной, удачно сыграв на пятаке. Точку поставила Алевтина Штарёва попаданием в пустые ворота на последней минуте.

В пяти матчах группового этапа сборная России одержала победы с общим счётом – 45:3. Были обыграны команды Швейцарии (10:0), Китая (13:0), Японии (8:1), США (10:0) и Канады (4:2). В полуфинале россиянки победили сборную США (10:0).

Сборная России сегодня, 11 марта, играла в следующем составе:

Морозова (Меркушева);
Пирогова — Шибанова, Кадирова — Тимофеева — Павлова;
Ганеева — Проворова, Штарёва — Дергачёва — Шохина;
Николаева — Чистякова, Дюпина — Братищева — Кулишова;
Вольф — Баталова, Добродеева — Старовойтова — Фаляхова.

Универсиада-2019. Женщины. Финал. Россия - Канада
11 марта 2019 года, понедельник. 15:30 МСК
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