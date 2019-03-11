Хромых: просили игроков не поддаваться на провокации сборной Канады

Главный тренер мужской студенческой сборной России Владислав Хромых прокомментировал победу над Канадой в полуфинале Универсиады (5:1). В финале россияне сыграют со Словакией.



«Поблагодарил ребят за ту работу, которую они проделали, вышли в финал, одержав важную и нужную победу. Будем готовиться к завтрашней игре. Ребята от игры к игре прибавляли, притирались друг к другу, в большинстве стали лучше действовать, идём по нарастающей. Эта победа над Канадой придаст нам сил в завтрашнем матче.



Игра Канады? Мы ребят просили играть более сдержанно, не поддаваться на провокации. Сейчас будем восстанавливаться, времени не так много, но завтра заключительный и самый важный матч», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.

Канадцы грубили. Россия ответила и вышла в финал Универсиады Дубли у Орловича-Грудкова и Сорокина, впереди — матч за золотые медали.