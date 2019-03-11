Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хромых: просили игроков не поддаваться на провокации сборной Канады

Хромых: просили игроков не поддаваться на провокации сборной Канады
Хоккей / Прочие

Главный тренер мужской студенческой сборной России Владислав Хромых прокомментировал победу над Канадой в полуфинале Универсиады (5:1). В финале россияне сыграют со Словакией.

«Поблагодарил ребят за ту работу, которую они проделали, вышли в финал, одержав важную и нужную победу. Будем готовиться к завтрашней игре. Ребята от игры к игре прибавляли, притирались друг к другу, в большинстве стали лучше действовать, идём по нарастающей. Эта победа над Канадой придаст нам сил в завтрашнем матче.

Игра Канады? Мы ребят просили играть более сдержанно, не поддаваться на провокации. Сейчас будем восстанавливаться, времени не так много, но завтра заключительный и самый важный матч», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.

Канадцы грубили. Россия ответила и вышла в финал Универсиады
Дубли у Орловича-Грудкова и Сорокина, впереди — матч за золотые медали.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент