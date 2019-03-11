Якимов: канадцы — это канадцы, мы настраивались на быструю и жёсткую игру

Нападающий студенческой сборной России Богдан Якимов поделился впечатлениями от выигранного полуфинального матча Универсиады с командой Канады (5:1). В финале россияне встретятся с командой Словакии.



«Эмоции положительные, но самая главная игра у нас впереди. Во втором периоде они немного перехватили инициативу, заставили нас удаляться, но хорошо, что мы смогли довести игру до победы. Канадцы есть канадцы, тем более это был полуфинал, все бились, отдавали все силы, всем хотелось победить. Мы настраивались на такую жёсткую и быструю игру», — приводит слова нападающего официальный сайт Федерации хоккея России.



В пяти матчах группового этапа сборная России одержала победы с общим счётом – 29:7. Были обыграны команды Словакии (2:1), Чехии (6:3), США (3:2), Венгрии (8:0) и Японии (10:1).

Канадцы грубили. Россия ответила и вышла в финал Универсиады Дубли у Орловича-Грудкова и Сорокина, впереди — матч за золотые медали.