Орлович-Грудков: на Универсиаде невероятная атмосфера, сборная идёт к цели

Нападающий студенческой сборной России Денис Орлович-Грудков подвёл итоги выигранной полуфинальной встречи Универсиады с командой Канады (5:1). В финале турнира в Красноярске российская команда встретится со сборной Словакии.



«Очень приятно, что победили. Тут невероятная атмосфера, столько болельщиков, приятно играть. У нас была задача забить быстрый гол, мы справились, хорошо, что так сложилось в первом периоде. Немного расслабились после 3:0, но здорово, что смогли довести игру до победы.



Нам все равно, кто соперник, мы идем к своей цели, осталась одна игра и надо выигрывать», — приводит слова нападающего официальный сайт Федерации хоккея России.



Канадцы грубили. Россия ответила и вышла в финал Универсиады Дубли у Орловича-Грудкова и Сорокина, впереди — матч за золотые медали.

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