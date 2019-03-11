Квартальнов: у СКА нет слабых мест, «Локомотив» будет доставать резервы из себя

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от встречи с хоккейным клубом СКА во втором раунде плей-офф. Специалист отметил высокий уровень «армейской» команды.



«У СКА нет слабых мест, у них достаточно мастеров, которые могут сделать результат в большинстве. Да, в прошлом сезоне уступили СКА 1-4 в плей-офф, но сейчас у нас другая команда совершенно. Мы готовы играть со СКА, мы знаем СКА, пусть и не так удачно сыграли с ними регулярный чемпионат. Где искать резервы? Думаю, найдутся, будем доставать из себя – в магазине же их не купишь, правильно?» — приводит слова Квартальнова «Р-Спорт».



Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19