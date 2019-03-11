Iltalehti: форвард «Йокерита» Весалайнен вернётся в «Виннипег»

Нападающий «Йокерита» из Хельсинки Кристиан Весалайнен вернётся в Национальную хоккейную лигу в ближайшее время, сообщает финское издание Iltalehti. Напомним, права на арендованного «джокерами» форварда принадлежат клубу «Виннипег Джетс», который входит в число лидеров Западной конференции.



В 31 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Весалайнен сумел отметиться 17 (6+11) баллами при показателе полезности «+3» и нуле минут штрафного времени. В среднем молодой форвард проводил на площадке около 14 с половиной минут. В шести играх Кубка Гагарина Весалайнен записал в актив одну заброшенную шайбу.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Iltalehti: «Йокерит» — спарринг-партнёр для грандов КХЛ, он вызывает жалость