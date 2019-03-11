М. Ткачук: «Калгари» хочет не кого-то преследовать, а выиграть дивизион

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук поделился мнением о борьбе своей команды за плей-офф Национальной хоккейной лиги.



«Мой дебютный хет-трик? Я даже не знаю, должна ли у меня быть шайба на память. Я должен распилить ее пополам и отдать Бэклунду и Фролику только за ту работу, которую они сделали. Они были великолепны. Дали мне пару возможностей бросить по пустым воротам. С ними было классно играть.



Мы не хотим кого-либо преследовать. Мы хотим выиграть дивизион. Мы не хотим финишировать вторыми, третьими, четвертыми, пятыми… Не хочется гоняться за другими командами. И я думаю, что это была небольшая дополнительная мотивация», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Калгари» обыграл «Вегас» благодаря хет-трику М. Ткачука