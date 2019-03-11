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М. Ткачук: «Калгари» хочет не кого-то преследовать, а выиграть дивизион

М. Ткачук: «Калгари» хочет не кого-то преследовать, а выиграть дивизион
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук поделился мнением о борьбе своей команды за плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Мой дебютный хет-трик? Я даже не знаю, должна ли у меня быть шайба на память. Я должен распилить ее пополам и отдать Бэклунду и Фролику только за ту работу, которую они сделали. Они были великолепны. Дали мне пару возможностей бросить по пустым воротам. С ними было классно играть.

Мы не хотим кого-либо преследовать. Мы хотим выиграть дивизион. Мы не хотим финишировать вторыми, третьими, четвертыми, пятыми… Не хочется гоняться за другими командами. И я думаю, что это была небольшая дополнительная мотивация», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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