«Анахайм Дакс» построил тренировочный центр за $ 110 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» завершил строительство большого тренировочного центра Great Park Ice. Строительство обошлось в $ 110 млн, в центре также будут заниматься фигуристы. Там имеются три полноразмерных катка с размерами по стандартам НХЛ и один каток олимпийского размера.



Центр уже полностью функционирует, но первое официальное мероприятие «Анахайма» пройдёт в нём летом. В центре пройдёт тренировочный лагерь развития команды. В центре также имеется видеокомната на тридцать мест, несколько комнат джакузи, сауны, несколько десятков офисов, конференц-залы и большое количество самых современных тренажёров.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19



Фото: Официальный сайт «Анахайма»