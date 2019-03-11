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«Анахайм Дакс» построил тренировочный центр за $ 110 млн

«Анахайм Дакс» построил тренировочный центр за $ 110 млн
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» завершил строительство большого тренировочного центра Great Park Ice. Строительство обошлось в $ 110 млн, в центре также будут заниматься фигуристы. Там имеются три полноразмерных катка с размерами по стандартам НХЛ и один каток олимпийского размера.

Центр уже полностью функционирует, но первое официальное мероприятие «Анахайма» пройдёт в нём летом. В центре пройдёт тренировочный лагерь развития команды. В центре также имеется видеокомната на тридцать мест, несколько комнат джакузи, сауны, несколько десятков офисов, конференц-залы и большое количество самых современных тренажёров.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Фото: Официальный сайт «Анахайма»
Фото: Официальный сайт «Анахайма»
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