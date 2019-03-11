Ганеева: женская сборная России ответственно подходит ко всем турнирам

Защитник женской студенческой сборной России Лиана Ганеева поделилась впечатлениями от победы в финале Универсиады над Канадой (2:0).



«Эмоции зашкаливают, победа есть победа. Игра была сложная. Канадки — бегущая команда. Но все девчонки молодцы: никто не уступал, все боролись до последнего. Шайба, которую я забросила, — это просто игровой момент, каждый бросок должен быть хорошим, в каждый нужно вкладываться, чтобы он заканчивался голом. Я вложила силы в этот бросок, девчонки молодцы, закрыли вратаря, вовремя отошли.



Устала сегодня, но это не очень ощущается, потому что после победы усталость почти не чувствуется. Это ещё одна медаль в копилку, каждая награда и каждый турнир для меня важны. Мы с командой ответственно подходим ко всем турнирам и стараемся всегда выполнять все тренерские установки», — цитирует Ганееву официальный сайт ФХР.