Кучеров – пятый россиянин в истории НХЛ, набиравший больше 110 очков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде играет с «Торонто Мэйпл Лифс». После второго периода «молнии» впереди со счётом 4:1.

Одну результативную передачу на свой счёт записал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. Теперь в его активе 111 очков – 33 гола и 78 результативных передач. Ранее больше Кучерова в регулярном чемпионате набирали только Александр Могильный (127), Сергей Федоров (120), Евгений Малкин (113) и Александр Овечкин (112).

Кучеров может стать автором второй бомбардирской кампании в НХЛ после Марио Лемье в сезоне-1995/96. Тогда Марио, пропустивший год из-за тяжёлой болезни, набрал 161 очко. Никита идёт на результат в 132 балла, что сделает его рекордсменов среди российских легионеров по очкам в одном отдельно взятом регулярном чемпионате.