«Сан-Хосе» обыграл «Миннесоту» и вернулся на первое место на Западе

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» — 3:0.

Счёт был открыт в середине второго периода, отличился форвард гостей Баркли Гудроу. В начале третьего игрового отрезка Томаш Гертл увеличил преимущество «акул». Точку в матче на 51-й минуте поставил реализовавший буллит Логан Кутюр.

Первой звездой встречи стал защитник победителей Марк-Эдуард Власик. В его активе результативная передача, показатель полезности «+2» и 5 блок-шотов. На втором месте оформивший шат-аут Мартин Джонс. Третий – защитник «Миннесоты» Юнас Бродин.

«Сан-Хосе» одержал пятую победу подряд. «Акулы» с 91 очком в активе вернулись на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Миннесота» потерпела четвёртое поражение в пяти матчах. «Дикари» с 74 баллами — восьмые.