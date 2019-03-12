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Остон Мэттьюс красиво обыграл Пойнта и забил Василевскому

Остон Мэттьюс красиво обыграл Пойнта и забил Василевскому
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромил «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:2.

В составе канадского клуба отличились Коннор Браун и Остон Мэттьюс. Шайба последнего вышла особенно красивой. Нападающий обокрал Виктора Хедмана, красиво обыграл Брейдена Пойнта и поразил ворота Андрея Василевского.

Видео гола Мэттьюса можно также посмотреть в YouTube на Sportsnet.

В составе победителей дубли оформили Тайлер Джонсон и Седрик Пакетт. Также заброшенные шайбы на счету Энтони Чирелли и Ондржея Палата.

На счету Мэттьюса в 55 играх 61 очко – 31гол и 30 результативных передач при показателе полезности «-3».

«Торонто» потерпел второе поражение в трёх матчах и с 89 очками остался на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

«Тампа» разгромила «Торонто», у Кучерова, Сергачёва и Зайцева по передаче
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