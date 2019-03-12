«Тампа» набрала 110 очков за 70 матчей — шестой показатель в истории НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромил «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:2.



Благодаря этой победе «молнии» первыми в лиге набрали 110 очков. Для этого им потребовалось провести 70 матчей — шестой результат в истории НХЛ. В сезоне-1976/77 «Монреаль Канадиенс» достиг рубежа в 110 очков за 67 матчей, в сезоне-1975/76 и 1977/78 — за 69. Также 69 игр потребовалось «Бостон Брюинз» (сезон-1970/71) и «Детройт Ред Уингз» (сезон-1995/96).



На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова результативная передача, показатель полезности «+1», 2 броска в створ и 2 силовых приёма за 17.47 на льду (1.44 – в большинстве). Россиянин, лидирующий в списке бомбардиров, набрал 111-е очко в нынешнем сезоне.

«Твиттер» НХЛ: кто наберёт больше очков, Кучеров или «Тампа-Бэй»?