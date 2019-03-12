Драйзайтль и Кейн сократили отставание от Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль принёс команде победу в домашней игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).



Таблица снайперов Национальной хоккейной лиги в сезоне-2018/19



Немецкий хоккеист забросил 42-ю шайбу в нынешнем сезоне и остался на второй строчке в снайперской гонке. Он опережает на один гол нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна, отметившегося результативным броском в игре с «Аризоной Койотс» (7:1). Драйзайтль до нынешнего сезона никогда не забрасывал больше 29 шайб за сезон. Лучший результат Кейна зафиксирован в сезоне-2015/16 — 46 точных бросков.



Лидером остаётся капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 46 результативных бросков, при этом 33-летний россиянин не набрал очков в двух последних матчах.

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