Панарин в последних шести матчах не забросил ни одной шайбы и заработал «-6»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:2. «Жакеты» второй раз за три встречи не смогли поразить ворота соперников. Голами отметились Райан Пулок и Андерс Ли.



Нападающий клуба из штата Огайо Артемий Панарин продлил безголевую серию до шести матчей. Последний гол российского форварда зафиксирован в игре с «Филадельфией Флайерз», которая состоялась 28 февраля. В шести играх Панарин набрал всего два очка, а его суммарный показатель полезности за этот период составил «-6».

В нынешнем сезоне Артемий провёл 66 матчей в регулярном чемпионате, забросив 25 шайб и отдав 48 результативных передач. Кроме того, россиянин заработал показатель полезности «+8» и 14 штрафных минут.

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