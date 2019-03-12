Легендарный Доминик Гашек посетил хоккейный центр в Индии

Легендарный в прошлом голкипер Доминик Гашек посетил хоккейный центр в Индии.



Чешский вратарь был выбран на драфте-1983 под общим 199-м номером клубом «Чикаго Блэкхоукс». За свою карьеру «Доминатор» успел поиграть за такие команды, как «Чикаго», «Баффало Сэйбрз», «Детройт Ред Уингз», «Оттава Сенаторз», «Пардубице» и «Спартак».



Гашек — шестикратный обладатель приза «Везина Трофи» (1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001). Кроме того, он дважды завоёвывал «Харт Трофи» (1997, 1998) и трижды признавался спортсменом года в Чехии. Доминик является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008) и олимпийским чемпионом (1998) в составе сборной Чехии.

Гашек — о секрете долгой карьеры: мне повезло, никогда не было тяжёлых травм

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» Ассоциации хоккея Индии.