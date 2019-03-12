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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.

Первой звездой признан нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Брендан Перлини, забросивший три шайбы в игре с «Аризоной Койотс» (7:1). 22-летний хоккеист начинал нынешний сезон в составе «койотов».

Второй звездой назван вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек, сумевший оформить «сухарь» в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:0). Он отразил 38 бросков. Российский форвард Андрей Свечников в этом матче набрал 3 (2+1) очка и стал второй звездой встречи.

Замкнул тройку лучших игроков голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс. В матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0) немецкий вратарь оформил шат-аут, отразив 31 бросок.

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