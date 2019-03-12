Хагелин: освоиться в «Вашингтоне» было не так уж и сложно

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Карл Хагелин поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Питтсбург Пингвинз». Швед защищал цвета «пингвинов» с 2016 по 2018 год и стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.



«Я помог «Питтсбургу» два раза выиграть Кубок Стэнли. Но сейчас всё изменилось, потому что я играю за главного соперника. То же самое было бы, окажись я в «Филадельфии Флайерз».



Всё складывается неплохо. В «Кингз» я стал чувствовать себя лучше, восстановившись после травмы. Оказавшись здесь, я почувствовал уверенность. К тому же между нами уже было взаимоуважение, потому что мы часто играли друг против друга. Освоиться на новом месте было не так уж сложно», — приводит слова Хагелина официальный сайт НХЛ.

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