Защитник «Салавата» Коледов приступил к тренировкам после перелома пальца

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов принимает участие в открытой тренировке команды, информирует «Спорт Бизнес Online».

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

Хоккеист получил перелом пальца правой руки в третьем матче серии 1/4 финала Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом». В этом розыгрыше Кубка Гагарина 24-летний защитник провёл три игры, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Кроме того он заработал показатель полезности «+1» и две минуты штрафного времени.



Коледов занимается с ограничениями, он не сыграет в ближайших матчах с «Автомобилистом». Матчи полуфинальной серии Восточной конференции пройдут 14, 16, 18, 20 и, если потребуется, 22, 24 и 26 марта.